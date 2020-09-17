КХЛ перенесла шесть матчей чемпионата с участием «Барыса» из-за коронавируса

Официальный сайт «Барыса» сообщает, что Континентальная хоккейная лига перенесла шесть матчей казахстанского клуба в регулярном чемпионате из-за коронавируса.

Вот, что сказано в заявлении пресс-службы команды из Нур-Султана:

«Шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием «Барыса», которые должны были состояться 18 сентября с рижским «Динамо», 20 сентября с «Северсталью», 22 сентября с «Металлургом», 21 сентября с «Куньлунем», 29 сентября с «Витязем» и 1 октября с «Сочи», отменяются и будут перенесены на более поздний срок.

В связи с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию, выявленных у 12 членов команды и тренерского штаба, команда должна пройти двухнедельный карантин. О дате и времени переноса матчей Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно, каждый конкретный перенос лига будет согласовать с клубами».

В данный момент «Барыс» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав семь очков в шести матчах.