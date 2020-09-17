Овечкин хочет получать в «Вашингтоне» 12 миллионов долларов в год по новому контракту

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин намерен заключить новым контракт с «Кэпиталз» и хочет зарабатывать по 12 миллионов долларов за сезон.

Об этом сообщает сайт Russian Red Machine Never Breaks, ссылаясь на источник близкий к «Вашингтону». Пока еще Овечкин не решил, как будет вести переговоры с генеральным менеджером клуба Брайаном Маклелланом – самостоятельно или при помощи агентов.

Ранее «Кэпиталз» предлагали своему капитану заключить новый контракт на срок от трех до пяти лет со средней зарплатой до 10 миллионов долларов.

Если клуб согласится на условия Овечкина, то Александр станет самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в НХЛ. В данный момент этот статус принадлежит Артемию Панарину, который по контракту с «Нью-Йорк Рейнджерс» зарабатывает 11,5 млн за сезон.

Сегодня Овечкину исполнилось 35 лет. За «Вашингтон» он играет с 2005 года. За 15 лет в НХЛ нападающий набрал 1278 очков (706 шайб + 572 результативных передачи) в 1152 матчах в регулярных чемпионатах.