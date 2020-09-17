Федерация хоккея Россия поздравила Овечкина с 35-летием

Федерация хоккея России в твиттере поздравила нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с днем рождения.
Сегодня 17 сентября российскому нападающему исполнилось 35 лет.
«Поздравляем с днем рождения нашего легендарного нападающего, трехкратного чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли!», – сказано в сообщении.
Александру Овечкину — 3️⃣5️⃣— Хоккей России (@russiahockey) September 17, 2020
Поздравляем с днём рождения нашего легендарного нападающего, трёхкратного чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли!#снамироссия pic.twitter.com/BlefYSWTO6