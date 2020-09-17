Федерация хоккея Россия поздравила Овечкина с 35-летием

Александру Овечкину — 3️⃣5️⃣ Поздравляем с днём рождения нашего легендарного нападающего, трёхкратного чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли! #снамироссия pic.twitter.com/BlefYSWTO6

«Поздравляем с днем рождения нашего легендарного нападающего, трехкратного чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли!», – сказано в сообщении.

Овечкин трижды помог сборной России выиграть чемпионат мира по хоккею в 2008, 2012 и 2014 годах, а в 2018-м привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.