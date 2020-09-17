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17 сентября 13:30
автор: Виктор Шарафудинов

Федерация хоккея Россия поздравила Овечкина с 35-летием

Александр трижды помог национальной команде выиграть чемпионат мира.

Федерация хоккея России в твиттере поздравила нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с днем рождения.

Сегодня 17 сентября российскому нападающему исполнилось 35 лет.

«Поздравляем с днем рождения нашего легендарного нападающего, трехкратного чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли!», – сказано в сообщении.

Овечкин трижды помог сборной России выиграть чемпионат мира по хоккею в 2008, 2012 и 2014 годах, а в 2018-м привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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