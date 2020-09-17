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17 сентября 13:45
автор: Виктор Шарафудинов

Тимченко единогласно переизбран на должность председателя совета директоров КХЛ

67-летний предприниматель является президентом петербургского СКА.

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги сообщил, что Геннадий Тимченко в девятый раз избран на пост председателя совета директоров КХЛ.

Этот пост Геннадий Николаевич занимает с июля 2012 года. Выборы главы совета директоров КХЛ проводятся ежегодно.

С октября 2008-го по январь 2012 года совет директоров КХЛ возглавлял Вячеслав Фетисов.

Количественный состав Совета директоров остался неизменным – 21 человек.

Полностью состав совета директоров КХЛ на сезон-2020/21 выглядит так: Геннадий Тимченко, Алексей Морозов, Валерий Каменский, Алексей Анисимов, Дмитрий Басков, Сергей Батехин, Игорь Есмантович, Алексей Жамнов, Борис Король, Александр Крылов, Дмитрий Курбатов, Яри Курри, Сергей Ласьков, Наиль Маганов, Александр Медведев, Виталий Прохоров, Виктор Рашников, Аркадий Ротенберг, Роман Ротенберг, Юрис Савицкис, Кирилл Фастовский.

источник: КХЛ
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Тимченко единогласно переизбран на должность председателя совета директоров КХЛ
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