Европарламент призывает лишить Белоруссию чемпионата мира-2021

Европейский парламент сегодня, 17 сентября, принял резолюцию по ситуации в Белоруссии.

Документ призывает Евросоюз ввести санкции против руководства страны. В частности, Европарламент предлагает лишить страну права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Европарламент призывает национальные федерации хоккея стран - членов ЕС и всех других демократических государств настоятельно призвать Международную федерацию хоккея отозвать свое решение о частичном проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в Белоруссии до тех пор, пока ситуация и, в частности, состояние прав человека в стране не улучшатся», - приводит ТАСС выдержку из документа.

Напомним, в Белоруссии проходят массовые акции протеста после выборов президента страны, на которых победу одержал Александр Лукашенко. Правоохранительные органы разгоняют протестующих с применением грубой физической силы.

Добавим, что чемпионат мира-2021 должен пройти в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года