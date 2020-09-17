Крылов - о переносе матчей КХЛ: Если бы в Риге использовали нормальные тесты, проблем бы не было

Председатель совета директоров «Авангарда», член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Крылов прокомментировал ситуацию с переносом матчей регулярного чемпионата из-за коронавируса.

«Я считаю, что играть нужно. Никто не знает, как быстро исчезнет коронавирус. Если мы приостановим сезон, то мы его не доиграем. Вся проблема связана с экспресс-тестами, которые использует рижское «Динамо». Если бы они принимали нормальные тесты, то проблем бы не было», - цитирует Крылова ТАСС.

Напомним, сезон в КХЛ стартовал 2 сентября. Из-за вспышек коронавируса Лига перенесла пять матчей «Йокерита» и шесть игр «Барыса».