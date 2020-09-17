Роман Ротенберг: Молодежный чемпионат мира-2021 на 99,9% состоится в срок

Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги, вице-президент СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с проведением молодежного чемпионата мира-2021.

«Планируется «пузырь», подобный НХЛ. Это всех устраивает, изучаются еще все экономические аспекты. На 99,9% все состоится в срок. Вопрос болельщиков еще обсуждается, все будет зависеть от ситуации», - цитирует Ротенберга ТАСС.

Напомним, турнир должен пройти с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.

Ранее сегодня стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) отменила 10 молодежных чемпионатов мира в низших дивизионах из-за пандемии коронавируса.