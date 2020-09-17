Матч «Сочи» - «Локомотив» отменен

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» - «Локомотив» отменен.

Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.

Напомним, в пяти матчах «Локо» набрал восемь очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Сочи» в четырех играх одержал лишь одну победу и с тремя очками замыкает таблицу Запада.