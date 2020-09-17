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17 сентября 17:41
автор: Юрий Нечаев

Матч «Сочи» - «Локомотив» отменен

Встреча должна была состояться сегодня, 17 сентября, в 19:30 мск.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» - «Локомотив» отменен.

Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.

Напомним, в пяти матчах «Локо» набрал восемь очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Сочи» в четырех играх одержал лишь одну победу и с тремя очками замыкает таблицу Запада.

источник: ХК «Сочи»
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Матч «Сочи» - «Локомотив» отменен
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