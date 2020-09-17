Матч «Сочи» - «Локомотив» отменен

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» - «Локомотив» отменен.
Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.
Напомним, в пяти матчах «Локо» набрал восемь очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Сочи» в четырех играх одержал лишь одну победу и с тремя очками замыкает таблицу Запада.
Вниманию болельщиков! Матч «Сочи» с ярославским «Локомотивом», запланированный на 17 сентября, не состоится!— ХК «Сочи» (@HCSOCHI) September 17, 2020
Подробности и порядок возврата денег за купленные билеты будут обнародованы на официальном сайте хоккейного клуба «Сочи» https://t.co/UPO8pTc596… https://t.co/KIuLZFV6dO pic.twitter.com/09YYDtiCqd