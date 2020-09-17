Молодежный чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в без зрителей

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), совет организации одобрил предложение провести в 2021 году чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниоров на одном стадионе - на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности игроков и официальных лиц и в соответствии с директивами правительства Канады, касающимися COVID-19, совет IIHF также одобрил предложение о проведении чемпионата мира без зрителей.

- Это трудное решение, но в конечном итоге у нас не было выбора. Здоровье и безопасность игроков, официальных лиц и болельщиков - наш главный приоритет. Мы были впечатлены презентацией местного организационного комитета, в котором описывалось, как потенциальный «пузырь» будет действовать в Эдмонтоне. Уверены, что сможем последовать замечательному примеру НХЛ в создании безопасной среды для соревнований, - прокомментировал решения президент IIHF Рене Фазель.

Добавим, что молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021-го.