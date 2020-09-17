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17 сентября 19:59

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдет в Канаде, Швеция примет ЧМХ-2024

Чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет в Канаде пройдет без зрителей.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), совет организации вместе с федерацией хоккея Канады и Федерацией хоккея Швеции согласились, что чемпионат мира 2022 года состоится в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Ожидается, что все матчи мирового первенства пройдут со зрителями на обоих объектах.

Напомним, что молодежный чемпионат мира 2022 года планировалось провести в шведском Гетеборге. Согласно новому соглашению, Швеция примет мировое первенство 2024 года.

- Я искренне благодарю Федерацию хоккея Швеции и город Гетеборг за их понимание и сотрудничество, которые позволили нам прийти к этому соглашению. Это решение позволит IIHF вместе Федерацией хоккея Канады снизить общие расходы, связанные с проведением турнира 2021 года в условиях «пузыря». Мы попросили многих наших шведских партнеров внести эту корректировку в короткие сроки, но нам было необходимо их сотрудничество, чтобы спасти этот турнир и сделать возможным проведение чемпионата мира в этом году, - прокомментировал решения президент IIHF Рене Фазель.

источник: IIHF
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