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17 сентября 20:11
автор: Артур Гичунцев

КХЛ объяснила отмену матча «Сочи» – «Локомотив»

Встреча должна была пройти 17 сентября.

Пресс-служба КХЛ выступила с официальным заявлением по поводу матча регулярного чемпионата «Сочи» – «Локомотив».

«Проведенные накануне игры обследования выявили наличие первично положительных тестов на коронавирус у трех игроков ХК «Локомотив». Эти игроки не поехали с командой на выездную серию и были изолированы, их заболевание проходит бессимптомно.

При этом незадолго до начала игры с «Сочи» руководство клуба уведомило КХЛ о включении в контактную группу части команды. В связи с этим «Локомотив» отказался выходить на матч против «Сочи».

«Локомотив» проведет 18 сентября дополнительное тестирование всей команды. По результатам тестирования будет приниматься дальнейшее решение о проведении матчей с участием ХК «Локомотив». Лига проведет дополнительное расследование данной ситуации», – говорится в сообщении КХЛ.

20 сентября у черноморского клуба намечен матч с казанским «Ак Барсом», а «Локо» двумя днями ранее должен встретиться в гостях с минским «Динамо».

источник: КХЛ
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