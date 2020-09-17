Дубль Зарипова помог «Ак Барсу» обыграть «Салават Юлаев» (видео)

У казанской команды заброшенными шайбами отметились Найджел Доус (15-я минута), Данис Зарипов (23, 48) и Артем Галимов (52). В составе уфимского клуба точным броском отметился Теэму Хартикайнен (8).

После этой игры «Ак Барс» набрал десять очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Салават Юлаев», имея в активе также десять очков, занимает третье место на Востоке.

В следующем матче «Ак Барс» на своем льду сыграет против «Сочи», а «Салават Юлаев» на выезде встретится с «Куньлунем».