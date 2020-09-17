Гол Дацюка помог «Автомобилисту» обыграть «Куньлунь» и выйти в лидеры Восточной конференции

Заброшенными шайбами в составе екатеринбургского клуба отметились Анатолий Голышев (8-я и 23-я минуты), Павел Дацюк (20), Денис Бодров (45) и Джефф Плэтт (54). У китайской команды точными бросками отличился Дэнни Кристо (3, 31).

После этой игры «Автомобилист» набрал 11 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы Восточной конференции, «Куньлунь», проиграв все шесть матчей на старте чемпионата, занимает последнюю,12-ю, строчку на Востоке.

В следующем матче «Автомобилист» 20 сентября сыграет дома с «Авангардом», а «Куньлунь» днем ранее примет на своем льду «Салават Юлаев».