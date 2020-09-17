«Спартак» уступил СКА и потерпел третье поражение кряду

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – СКА завершился в пользу питерского клуба – 2:0.

В составе победителей дублем отметился нападающий Владимир Ткачев.

Таким образом, питерский клуб упрочил лидерство на «Западе», выиграв четвертый матч из последних пяти. Команда Олега Знарка потерпела третье поражение кряду и занимает седьмое место.

Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября. Москвичи сыграют в дерби с «Динамо», а подопечные Валерия Брагина в тот же день примут «Торпедо».

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