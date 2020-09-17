Томи Лямся: Результат матча с «Ак Барсом» не отражает всего того, что было на льду

- Результат сегодня говорит сам за себя. Мы должны уважать его, но он не отражает всего того, что было на льду. В хоккее важен каждый момент. В начале игры мы действовали прекрасно – мы были заряжены. Однако потом стали играть хуже. Но хоккей – игра моментов – Зарипов сегодня забил очень важный гол, - цитирует специалиста пресс-служба «Ак Барса».

После этой игры «Ак Барс» набрал десять очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Салават Юлаев», имея в активе также десять очков, занимает третье место на Востоке.

В следующем матче «Ак Барс» на своем льду сыграет против «Сочи», а «Салават Юлаев» на выезде встретится с «Куньлунем».