Дмитрий Квартальнов: Не удивляюсь, когда Зарипов набирает четыре очка в 39 лет

- Хороший матч. Большинство сработало, пропустили, правда, но потом справились.

- Зарипов даже вас удивляет, когда набирает четыре очка в 39 лет?

- Совершенно не удивляюсь. Играет с любыми партнерами, мастер. Быстрота с годами уходит, но он это компенсирует другими вещами, - цитирует Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

После этой игры «Ак Барс» набрал десять очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Салават Юлаев», имея в активе также десять очков, занимает третье место на Востоке.

В следующем матче «Ак Барс» на своем льду сыграет против «Сочи», а «Салават Юлаев» на выезде встретится с «Куньлунем».