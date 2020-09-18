Альберт Яруллин: Зарипову 39 лет, а он все еще играет на высоком уровне

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин высказался об игре своего партнера по команде – форварда Даниса Зарипова, который помог казанцам выиграть у «Салавата Юлаева» (4:1).

«Зарипов? Данис – мастер своего дела. Ему 39 лет, а он все еще играет на таком высоком уровне. Но самое главное – у него пять кубков.

Не надо смотреть на личную статистику, потому что главная цель – это кубки. Он показывает, что он лучший в этом компоненте в этой лиге. У него, естественно, есть что брать и есть чему учиться», – сказал защитник клубной пресс-службе.

В следующем матче «Ак Барс» примет «Сочи», а «Салават Юлаев» на выезде встретится с «Куньлунем».