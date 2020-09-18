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18 сентября 00:51
автор: Артур Гичунцев

Андрей Зубарев: Аскаров сыграл на высоте, но это не снимает ответственности со «Спартака»

Встреча прошла на домашней арене красно-белых.

Защитник московского «Спартака» Андрей Зубарев прокомментировал поражение от СКА (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Много моментов имели, и буллит, и «один в ноль», и большинства было достаточно. Надо отдать должное вратарю СКА Ярославу Аскарову, он на высоте сыграл. Но это не снимает ответственности с нас, должны были забивать. Ткачев грамотный игрок, конечно, и один из самых креативных в нашем хоккее, но лично для меня опаснее всего быстрые нападающие соперника, потому что сам я медленный», – цитирует защитника агентство «РИА Новости».

Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября. Команде предстоит дерби с «Динамо», а подопечные Валерия Брагина в тот же день примут «Торпедо».

источник: «РИА Новости»
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