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18 сентября 01:46

Артем Федоров: В матче со СКА не хватило хладнокровия

Нападающий «Спартака» прокомментировал заключительный матч домашней серии против СКА (0:2).

- Мы действительно неплохо играли, были шансы забить. Может быть, нам не хватило хладнокровия и нестандартного решения. Надо отдать должное Аскарову, который сыграл здорово.

Отвратительно провели домашнюю серию. Вот и все итоги. Сейчас будем работать над нашими слабыми сторонами, чтобы выбираться из этой истории, - приводит слова Федоров пресс-служба красно-белых.

Добавим, что «Спартак» потерпел третье поражение кряду и расположился седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые 20 сентября в гостях сыграют против московского «Динамо».

источник: ХК «Спартак»
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Артем Федоров: В матче со СКА не хватило хладнокровия
Нападающий «Спартака» прокомментировал заключительный матч домашней серии против СКА (0:2).
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