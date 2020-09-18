Артем Федоров: В матче со СКА не хватило хладнокровия

- Мы действительно неплохо играли, были шансы забить. Может быть, нам не хватило хладнокровия и нестандартного решения. Надо отдать должное Аскарову, который сыграл здорово.

Отвратительно провели домашнюю серию. Вот и все итоги. Сейчас будем работать над нашими слабыми сторонами, чтобы выбираться из этой истории, - приводит слова Федоров пресс-служба красно-белых.

Добавим, что «Спартак» потерпел третье поражение кряду и расположился седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые 20 сентября в гостях сыграют против московского «Динамо».