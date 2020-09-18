«Тампа-Бэй» стала соперником «Далласа» в финале Кубка Стэнли

Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе «Тампы» с передачи Никиты Кучерова шайбу забросил Виктор Хедман (7-я минута).

Российский форвард провел на льду 28 минут 22 секунды и имел показатель полезности «+1». Его соотечественник Михаил Сергачев отыграл 25 минут 10 секунд, нанес два броска в створ ворот, его показатель «-1». Еще один россиянин – голкипер Андрей Василевский отразил 26 из 27 ударов.

У «Айлендерс» гол забил Девон Тэйвс (5). Вратарь команды Семен Варламов совершил 46 сейвов из 48.

В овертайме победу «Лайтнинг» принес точный бросок Энтони Чирелли (74).

Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу «Тампы». В финале Кубка Стэнли они сыграют против «Даллас Старз».