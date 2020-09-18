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18 сентября 06:30
автор: Владислав Корегин

«Тампа-Бэй» стала соперником «Далласа» в финале Кубка Стэнли

Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 ОТ) в шестом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ.

Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе «Тампы» с передачи Никиты Кучерова шайбу забросил Виктор Хедман (7-я минута).

Российский форвард провел на льду 28 минут 22 секунды и имел показатель полезности «+1». Его соотечественник Михаил Сергачев отыграл 25 минут 10 секунд, нанес два броска в створ ворот, его показатель «-1». Еще один россиянин – голкипер Андрей Василевский отразил 26 из 27 ударов.

У «Айлендерс» гол забил Девон Тэйвс (5). Вратарь команды Семен Варламов совершил 46 сейвов из 48.

В овертайме победу «Лайтнинг» принес точный бросок Энтони Чирелли (74).

Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу «Тампы». В финале Кубка Стэнли они сыграют против «Даллас Старз».

НХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. Финал

Шестой матч

«Айлендерс» – «Тампа-Бэй» – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Тэйвс (Барзал, Ли), 04:11 - 1:0. Хедман (Кучеров, Чернак), 06:26 - 1:1. Чирелли (Киллорн, Гудроу), 73:18 - 1:2.

Счет в серии: 2-4

источник: «Советский спорт»
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