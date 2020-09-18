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18 сентября 06:45
автор: Владислав Корегин

«Тампа-Бэй» – «Айлендерс». Варламов признан второй звездой встречи, Кучеров – третьей

Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада).

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов стал второй звездой шестого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в которой его команда уступила в овертайме «Тампе-Бэй» со счетом 1:2.

32-летний россиянин отразил 46 бросков из 48.

Первой звездой встречи стал автор победной шайбы в составе «Лайтнинг» Энтони Чирелли. Тройку лучших замкнул его партнер по команде Никита Кучеров, отметившийся результативной передачей.

«Тампа» выиграла в серии со счетом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет против «Даллас Старз».

источник: «Советский спорт»
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«Тампа-Бэй» – «Айлендерс». Варламов признан второй звездой встречи, Кучеров – третьей
Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада).
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