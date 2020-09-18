ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 сентября 08:29
автор: Артур Гичунцев

Купер прокомментировал выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли

Его команде предстоит сыграть с «Даллас Старз».

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер высказался после победы над «Айлендерс» (2:1 ОТ) в шестом матче ½ финала Восточной конференции плей-офф НХЛ.

«В прошлом году мы приняли жесткий удар. В этом сезоне сами нанесли его. Это хорошо скажется на команде. Нет ничего лучше, чем облегчение после победы», – приводит слова тренера журналист Джо Смит.

Напомним, «Тампа» выиграла серию у «Айлендерс» со счетом 4-2.

Добавим, что в минувшем сезоне команда вылетела в первом раунде, уступив «Сент-Луис Блюз» (0-4).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
LADA объявила цены на новую модель Granta Cross QuestSuzuki представила свою версию универсала Toyota CorollaAudi A3 Sportback 30 g-tron прекрасна и экологичнаКрасотка, которая развела Пелагею с ТелегинымБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с ума
Купер прокомментировал выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли
Его команде предстоит сыграть с «Даллас Старз».
18.09.2020 08:29
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Александр Медведев: «Зенит» больше не упустит первую строчку
«Тампа-Бэй» – «Айлендерс». Варламов признан второй звездой встречи, Кучеров – третьей
Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада).
18.09.2020 06:45
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Тампа-Бэй» стала соперником «Далласа» в финале Кубка Стэнли
Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 ОТ) в шестом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ.
18.09.2020 06:30
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Артем Федоров: В матче со СКА не хватило хладнокровия
Нападающий «Спартака» прокомментировал заключительный матч домашней серии против СКА (0:2).
18.09.2020 01:46
Хоккей
Билл Питерс: Мне понравилось, как мы отреагировали на первый гол «Куньлуня»
Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал победу екатеринбургской команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:2).
18.09.2020 01:14
Хоккей
Андрей Зубарев: Аскаров сыграл на высоте, но это не снимает ответственности со «Спартака»
Встреча прошла на домашней арене красно-белых.
18.09.2020 00:51
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Альберт Яруллин: Зарипову 39 лет, а он все еще играет на высоком уровне
В матче против «Салавата» нападающий оформил дубль и отдал два голевых паса.
18.09.2020 00:25
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Знарок – о поражении от СКА: Надо было более хладнокровно играть
Питерцы вырвали победу (2:0) благодаря дублю Владимира Ткачева.
17.09.2020 23:45
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Дмитрий Квартальнов: Не удивляюсь, когда Зарипов набирает четыре очка в 39 лет
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
17.09.2020 22:28
Хоккей
Томи Лямся: Результат матча с «Ак Барсом» не отражает всего того, что было на льду
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение команды от «Ак Барса» (1:4) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
17.09.2020 22:25
Хоккей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика