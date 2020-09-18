Купер прокомментировал выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер высказался после победы над «Айлендерс» (2:1 ОТ) в шестом матче ½ финала Восточной конференции плей-офф НХЛ.

«В прошлом году мы приняли жесткий удар. В этом сезоне сами нанесли его. Это хорошо скажется на команде. Нет ничего лучше, чем облегчение после победы», – приводит слова тренера журналист Джо Смит.

Напомним, «Тампа» выиграла серию у «Айлендерс» со счетом 4-2.

Добавим, что в минувшем сезоне команда вылетела в первом раунде, уступив «Сент-Луис Блюз» (0-4).