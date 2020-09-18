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18 сентября 11:51
автор: Владислав Домрачев
Мозякин не сыграет с ЦСКА
Капитан «Металлурга» Сергей Мозякин пропустит матч в Москве против ЦСКА из-за травмы.
В этом сезоне он провёл две последние игры и результативными действиями не отметился.
источник:
«Советский спорт»
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Капитан «Металлурга» Сергей Мозякин пропустит матч в Москве против ЦСКА из-за травмы.
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