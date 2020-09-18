Матч между минским «Динамо» и «Локомотивом» перенесен

Как сообщает пресс-служба КХЛ, по прибытию в Сочи у одиннадцати хоккеистов и одного сотрудника «Локомотива» проявились симптомы заболевания. Первичные результаты тестов - отрицательные, но у девяти хоккеистов продолжается развитие симптоматики. В связи с этим матч чемпионата КХЛ «Сочи» - «Локомотив» перенесен на более поздний срок.

Также лига заявила о переносе матча «Локомотива» с минским «Динамо», который должен был состояться 19 сентября.

Добавим, что после пяти матчей регулярного чемпионата «Локомотив», набрав восемь очков, занимал третью строчку в турнирной таблице Западной конференции.