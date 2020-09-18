«Авангард» на выезде обыграл «Нефтехимик» и вышел в лидеры Восточной конференции

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» – «Авангард» завершился со счетом 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).

На 24-й минуте счет открыл защитник гостей Алексей Емелин. На 31-й Александр Кучерявенко восстановил равновесие, но на 38-й «Авангард» вновь вышел вперед стараниями Кирилла Семенова.

Команда Боба Хартли набрала 12 очков в семи матчах, одержав шесть побед, и вышла в лидеры Восточной конференции, опередив «Автомобилист».

«Нефтехимик» проиграл пять из шести своих матчей. У нижнекамской команды два очка и она занимает десятое место на Востоке.

20 сентября «Авангард» сыграет на выезде с «Автомобилистом». «Нефтехимик» 22 сентября примет «Амур».