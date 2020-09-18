ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 сентября 21:18
автор: Виктор Шарафудинов

«Авангард» на выезде обыграл «Нефтехимик» и вышел в лидеры Восточной конференции

Омский клуб одержал шесть побед в семи матчах.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» – «Авангард» завершился со счетом 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).

На 24-й минуте счет открыл защитник гостей Алексей Емелин. На 31-й Александр Кучерявенко восстановил равновесие, но на 38-й «Авангард» вновь вышел вперед стараниями Кирилла Семенова.

Команда Боба Хартли набрала 12 очков в семи матчах, одержав шесть побед, и вышла в лидеры Восточной конференции, опередив «Автомобилист».

«Нефтехимик» проиграл пять из шести своих матчей. У нижнекамской команды два очка и она занимает десятое место на Востоке.

20 сентября «Авангард» сыграет на выезде с «Автомобилистом». «Нефтехимик» 22 сентября примет «Амур».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Авангард» (Омск) – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Емелин (Чинахов, Хохлачев), 23:30 – 0:1. Кучерявенко (Осипов, Волгин), 30:16 – 1:1. Семенов (Шумаков, Емелин), 37:51 – 1:2.

Вратари: Иванников – Бобков

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Самые неожиданные камбэки в фигурном катанииТина Канделаки отреагировала на новость о возвращении Евгении Медведевой в группу тренера Этери ТутберидзеКомпания Acer анонсировала новый игровой монитор ACER XV282K KVБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летКакой контент вырезали из игр после жалоб на расизм"Любовница" Харламова показала всем свои прелести
«Авангард» на выезде обыграл «Нефтехимик» и вышел в лидеры Восточной конференции
Омский клуб одержал шесть побед в семи матчах.
18.09.2020 21:18
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Грубое поведение Неймара клуб «ПСЖ» пытается оправдать ссылками на борьбу с расизмом
Рене Фазель: Не хочу видеть, как хоккей становится частью политических дискуссий
Президент IIHF рассказал о сложностях, которые возникли у международной федерации с организацией чемпионата мира 2021 года.
18.09.2020 21:18
Хоккей
Джон Купер: Уникальность этого плей-офф еще и в том, что отдыха нет совсем
Главный тренер «Тампа-Бэй» заявил, что команде некогда праздновать выход в финал Кубка Стэнли.
18.09.2020 20:40
Хоккей
Микко Койву покидает «Миннесоту» после 15 сезонов в клубе
Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин объявил, что не будет подписывать контракт с капитаном команды Микко Койву на предстоящий сезон.
18.09.2020 20:07
Хоккей
Матч между минским «Динамо» и «Локомотивом» перенесен
Ранее из-за вспышки коронавируса в ярославской команде был перенесен матч «Локомотива» против «Сочи».
18.09.2020 18:27
Хоккей
Мозякин не сыграет с ЦСКА
Капитан «Металлурга» Сергей Мозякин пропустит матч в Москве против ЦСКА из-за травмы.
18.09.2020 11:51
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Варламов – после вылета с Кубка Стэнли: У «Айлендерс» были шансы на финал
Команда проиграла серию «Тампе-Бэй» со счетом 2-4.
18.09.2020 10:26
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Купер прокомментировал выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли
Его команде предстоит сыграть с «Даллас Старз».
18.09.2020 08:29
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Тампа-Бэй» – «Айлендерс». Варламов признан второй звездой встречи, Кучеров – третьей
Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада).
18.09.2020 06:45
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Тампа-Бэй» стала соперником «Далласа» в финале Кубка Стэнли
Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 ОТ) в шестом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ.
18.09.2020 06:30
Хоккей
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика