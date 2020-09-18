Рене Фазель: Не хочу видеть, как хоккей становится частью политических дискуссий

- Ситуация очень сложная, мы сталкиваемся с политическим давлением извне, которое поставило под серьезную угрозу чемпионат мира 2021 года, который должен быть проведен Минском и Ригой. Премьер-министр Латвии указал, что страна по-прежнему желает принять у себя чемпионат мира, однако, возможно, в нынешних обстоятельствах не хочет делать этого совместно с Минском и призывает IIHF рассмотреть вопрос о передаче статуса основного организатора чемпионата мира другой стране.

Эти политические шаги правительства Латвии, конечно, понятны. Прискорбно видеть, что происходит в Белоруссии, стране, где IIHF и команды-участницы получили такой большой опыт игры на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2014 года. Если бы чемпионат мира проводился прямо сейчас, в этом месяце, мы никак не могли бы этого сделать.

Я не хочу видеть, как хоккей становится частью политических дискуссий. Независимо от позиции правительства Латвии, принимающей оргкомитет Риги и Минска трудились вместе, чтобы выиграть проведение турнира под лозунгом «Страсть, без границ». С тех пор они проделали большую совместную работу по подготовке к 2021 году.

Но здоровье и безопасность - это приоритет, я не могу сказать достаточно. Учитывая политическую ситуацию, а также риск COVID-19, мы должны тщательно пересмотреть статус чемпионата мира 2021 года. Это займет некоторое время, - приводит слова Фазеля официальный сайт IIHF.