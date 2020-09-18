Боб Хартли: Бобков помог нам одержать победу над «Нефтехимиком»

- Я считаю, что мы сегодня все три периода играли хорошо и не давали много атаковать сопернику, достаточно хорошо сдерживали его, да и Бобков отлично показал себя, несмотря на то, что бросков было мало. Но они были опасными. Так что вратарь помог нам одержать победу, - цитирует Хартли пресс-служба «Нефтехимика».

Напомним, что «Авангард» под руководством Хартли набрал 12 очков в семи матчах и вышел в лидеры Восточной конференции, опередив «Автомобилист», с которым омская команды сыграет в следующем матче регулярного чемпионата.