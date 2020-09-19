Вячеслав Буцаев: В силу разных обстоятельств «Нефтехимику» пока тяжело

- По игре своей команды могу сказать, что мы провели очень хороший матч, достойную игру. В силу разных обстоятельств нам пока тяжело. Но это не оправдание, - цитирует Буцаева пресс-служба нижнекамской команды.

Добавим, что «Нефтехимик» проиграл пять из шести матчей на старте регулярного чемпионата. На счету нижнекамской команды два очка и десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «Нефтехимик» 22 сентября на своем льду сыграет против «Амура».