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19 сентября 00:14

Вячеслав Буцаев: В силу разных обстоятельств «Нефтехимику» пока тяжело

Главный тренер «Нефтехимика» подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:2).

- По игре своей команды могу сказать, что мы провели очень хороший матч, достойную игру. В силу разных обстоятельств нам пока тяжело. Но это не оправдание, - цитирует Буцаева пресс-служба нижнекамской команды.

Добавим, что «Нефтехимик» проиграл пять из шести матчей на старте регулярного чемпионата. На счету нижнекамской команды два очка и десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «Нефтехимик» 22 сентября на своем льду сыграет против «Амура».

источник: «Советский спорт»
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Вячеслав Буцаев: В силу разных обстоятельств «Нефтехимику» пока тяжело
Главный тренер «Нефтехимика» подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:2).
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