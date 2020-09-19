Новый генменеджер «Флориды»: Дайте Бобровскому вздохнуть, он попал в новую команду

Новый генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито уверен, что российский голкипер Сергей Бобровский сможет проявить себя в его команде.

«Дайте ему немного вздохнуть. Он попал в новую команду, в новое окружение, здесь другая система.

Если меня попросят назвать человека, который сможет понять, в чем суть проблемы, и решить ее, я укажу на него. Он сделает все, что зависит от него. Не сомневаюсь в этом. С ним все будет в порядке», – заявил функционер пресс-службе лиги.

В минувшем сезоне 31-летний вратарь в среднем пропускал за игру 3,23 шайбы, а процент отраженных бросков составил 90%. Это худшие цифры россиянина за всю карьеру в НХЛ.