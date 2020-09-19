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19 сентября 08:56
автор: Артур Гичунцев

Михаил Сергачев: Василевский играет невероятно, испытываю за него огромную радость

Российский вратарь помог «молниям» выйти в финал Кубка Стэнли.

Форвард «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев похвалил своего партнера по команде – голкипера Андрея Василевского.

«Я испытываю огромную радость за Андрея Василевского. Вплоть до финала он играл в невероятный хоккей. За него я испытываю огромнейшую радость. Как и за всю российскую школу вратарей, которая продолжает производить на свет таких голкиперов, как Вася, Антон Худобин, Сергей Бобровский. Также на подходе молодые Ярослав Аскаров, Амир Мифтахов. И многие другие», – заявил Сергачев пресс-службе НХЛ.

Напомним, в финале Кубка Стэнли «Тампе» предстоит встретиться с «Даллас Старз».

источник: NHL (НХЛ)
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