Михаил Сергачев: Василевский играет невероятно, испытываю за него огромную радость

Форвард «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев похвалил своего партнера по команде – голкипера Андрея Василевского.

«Я испытываю огромную радость за Андрея Василевского. Вплоть до финала он играл в невероятный хоккей. За него я испытываю огромнейшую радость. Как и за всю российскую школу вратарей, которая продолжает производить на свет таких голкиперов, как Вася, Антон Худобин, Сергей Бобровский. Также на подходе молодые Ярослав Аскаров, Амир Мифтахов. И многие другие», – заявил Сергачев пресс-службе НХЛ.

Напомним, в финале Кубка Стэнли «Тампе» предстоит встретиться с «Даллас Старз».