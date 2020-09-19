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19 сентября 10:36
автор: Артур Гичунцев

Антон Худобин: У нас с Радуловым случаются стычки, тренерам это нравится

В нынешнем сезоне «Старз» пробились в финал Кубка Стэнли, где сыграют с «Тампой-Бэй».

Голкипер «Далласа» Антон Худобин рассказал об отношениях с партнером по команде – форвардом Александром Радуловым.

«У нас с Радуловым случаются стычки в рабочем режиме. И тогда команда от нас просто умирает. На двусторонках мы играем друг против друга. Например, «три на три» в зоне. Мне забьют – Радулов начинает мне орать: «Тащи!». Я вскипаю – мне ведь забивают. А когда забивают наши, уже я бросаю клюшку, подъезжаю и кричу ему в лицо: «А теперь сам тащи, понял?!» Тренерам очень нравится эта здоровая конкуренция. Они просто угорают со смеху, когда мы спорим на отжимания. Но это всё весело и задорно.

Знаю Саню с 16 лет. Конечно, он повзрослел. Но в плане хоккея – нет. На льду он не уступит ни в одном единоборстве, даже на тренировке. Захочет затолкать тебе шайбу с мясом. Даже если прижал шайбу, он к тебе подъедет и тыкнет клюшкой или скажет что-нибудь. Он меня заводит, а я – его. И для всех это здорово», – цитирует Худобина пресс-служба НХЛ.

Добавим, что в рамках плей-офф 34-летний Радулов отыграл 21 матч и набрал 13 (6+7) очков.

источник: NHL (НХЛ)
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