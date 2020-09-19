ЦСКА проиграл «Металлургу» и прервал серию из пяти побед подряд

ЦСКА на своем льду уступил «Металлургу» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:4.

После двух периодов хозяева вели 1:0, но заключительный игровой отрезок проиграли 1:4.

В составе победителей шайбы забросили Анджей Нестрашил, Николай Прохоркин, Игорь Швырев и Тэйлор Бек. За красно-синих отличились Брендан Лейпсик и Павел Карнаухов.

Победа позволила «Металлургу» набрать 12 очков и подняться на второе место Восточной конференции. ЦСКА - второй на Западе (11).

21 сентября красно-синие на своей площадке примут «Йокерит», а 24-го числа «магнитка», также дома, встретится с «Витязем».