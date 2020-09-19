«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Куньлунь»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» - «Салават Юлаев» завершился победой гостей в серии буллитов 3:2.

Основное время завершилось вничью 2:2. На шайбы Спенсера Фу и Ивана Николишина уфимцы ответили голами Владимира Жаркова и Маркуса Гранлунда.

Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Салавата».

«Куньлунь» потерпел седьмое поражение подряд на старте нового сезона КХЛ. «Салават Юлаев» выиграл шестой матч из восьми.

21 сентября китайский клуб примет «Локомотив», а 22-го числа уфимцы - «Сочи».