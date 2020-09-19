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19 сентября 19:36
автор: Юрий Нечаев

«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Куньлунь»

Китайский клуб потерпел седьмое поражение подряд.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» - «Салават Юлаев» завершился победой гостей в серии буллитов 3:2.

Основное время завершилось вничью 2:2. На шайбы Спенсера Фу и Ивана Николишина уфимцы ответили голами Владимира Жаркова и Маркуса Гранлунда.

Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Салавата».

«Куньлунь» потерпел седьмое поражение подряд на старте нового сезона КХЛ. «Салават Юлаев» выиграл шестой матч из восьми.

21 сентября китайский клуб примет «Локомотив», а 22-го числа уфимцы - «Сочи».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Фу, 19 (мен.), Николишин, 31 - Жарков, 27. Гранлунд, 29.
Победный буллит: Кугрышев.

источник: «Советский спорт»
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«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Куньлунь»
Китайский клуб потерпел седьмое поражение подряд.
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