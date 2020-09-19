Игорь Никитин: «Металлург» больше хотел, больше создал, поэтому выиграл

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин считает, что его команда заслуженно проиграла «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Я думаю, что все по делу, «Металлург» больше хотел, больше создал, поэтому выиграл.

Три удаления сегодня за численный состав — это какое-то затмение, но ничего — разберемся. Возможно, сказалось, что мы на выезде забрали все очки сейчас, и как-то переоценили значимость этого события», — цитирует Никитина официальный сайт ЦСКА.

Напомним, ЦСКА на своем льду уступил «Металлургу» со счетом 2:4.

После двух периодов хозяева вели 1:0, но заключительный игровой отрезок проиграли 1:4.