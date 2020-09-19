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19 сентября 21:09
автор: Юрий Нечаев

Игорь Никитин: «Металлург» больше хотел, больше создал, поэтому выиграл

Красно-синие прервали серию из пяти побед подряд.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин считает, что его команда заслуженно проиграла «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Я думаю, что все по делу, «Металлург» больше хотел, больше создал, поэтому выиграл.

Три удаления сегодня за численный состав — это какое-то затмение, но ничего — разберемся. Возможно, сказалось, что мы на выезде забрали все очки сейчас, и как-то переоценили значимость этого события», — цитирует Никитина официальный сайт ЦСКА.

Напомним, ЦСКА на своем льду уступил «Металлургу» со счетом 2:4.

После двух периодов хозяева вели 1:0, но заключительный игровой отрезок проиграли 1:4.

Победа позволила «Металлургу» набрать 12 очков и подняться на второе место Восточной конференции. ЦСКА - второй на Западе (11).

21 сентября красно-синие на своей площадке примут «Йокерит», а 24-го числа «магнитка», также дома, встретится с «Витязем».

источник: ХК ЦСКА
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