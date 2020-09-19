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19 сентября 21:40
автор: Виктор Шарафудинов

Хоккеисты «Йокерита» отбыли карантин и в понедельник начнут тренировки

Ранее КХЛ перенесла пять матчей с участием финского клуба.

Официальный сайте «Йокерита» сообщает, что хоккеисты команды из Хельсинки отбыли карантин и в понедельник 21 сентября возобновят тренировочный процесс.

Свой следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ «Йокерит» проведет 25 сентября, когда на своей площадке примет «Сибирь».

Напомним, что хоккеисты финского клуба были отправлены на карантин по предписанию властей страны после того, как в «Нефтехимике» после визита в Хельсинки было обнаружено несколько случаев заражения коронавирусом.

9 сентября «Йокерит» обыграл команду из Нижнекамска со счетом 6:0. После этого КХЛ была вынуждена перенести пять матчей с участием финского клуба.

источник: ХК «Йокерит»
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Хоккеисты «Йокерита» отбыли карантин и в понедельник начнут тренировки
Ранее КХЛ перенесла пять матчей с участием финского клуба.
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