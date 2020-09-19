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19 сентября 23:03
автор: Виктор Шарафудинов

Томи Ламса: Большинство у «Салавата» не сработало, зато неплохо играли в меньшинстве

Уфимская команда смогла обыграть «Куньлунь» лишь в серии буллитов.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса прокомментировал победу своей команды в выездной матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2 Б).

«Знали, что будет тяжелая игра, – цитирует финского тренера Gorobzor.ru – Понимали, что у соперника появились новые хоккеисты. «Куньлунь» сыграл строго в обороне. Главное, что мы не расстроились, перебороли себя и выиграли. Метсола сыграл блестяще. Кадейкин и Кугрышев забили важные голы в серии буллитов.

Большинство у нас не сработало, непросто было взломать оборону соперника. Много контролировали шайбу, проблемой стал голкипер соперника. Если бы забили больше, я бы был полностью удовлетворен игрой. Мы подстроились под скорость соперника, они играли не в высоком темпе. В следующим раз нам нужно навязывать свой скоростной стиль игры. Зато сегодня неплохо проявили себя в меньшинстве.

Почему на старте сезона не впечатляет Михаил Воробьев? Это не проблема. Он неплохо сыграл. Не знаю, почему вы ждете, что он будет забивать в каждом матче. Михаил — молодой хоккеист, ему надо привыкнуть к КХЛ».

В восьми матчах нынешнего сезона «Салават» одержал шесть побед.

источник: Gorobzor.ru
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Томи Ламса: Большинство у «Салавата» не сработало, зато неплохо играли в меньшинстве
Уфимская команда смогла обыграть «Куньлунь» лишь в серии буллитов.
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