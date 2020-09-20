«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли, Худобин признан лучшим игроком встречи

«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Джоэль Хенли, Джейми Олексяк, Йоэль Кивиранта и Джейсон Дикинсон. Нападающий Александр Радулов набрал одно очко за результативную передачу. Голкипер Антон Худобин отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

У проигравших шайба на счету Янни Гурда. Андрей Василевский отразил 16 бросков из 19. Никита Кучеров и Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Старз». Второй матч команды проведут 22 сентября.

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