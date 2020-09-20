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20 сентября 07:01
автор: Юрий Нечаев

Худобин - после победы над «Тампой»: Я думал только о том, чтобы останавливать шайбы

В Эдмонтоне стартовала финальная серия Кубка Стэнли.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин поделился эмоциями после победы над «Тампой» в первом матче финала Кубка Стэнли.

«Я думал только о том, как сфокусироваться на шайбе. Соперник очень здорово потрудился, закрывая мне обзор и постоянно находясь перед воротами. Но я думал только о том, чтобы останавливать шайбы», - цитирует голкипера сайт НХЛ.

Напомним, «Даллас» обыграл «Тампу» со счетом 4:1.

В составе победителей нападающий Александр Радулов набрал одно очко за результативную передачу. Худобин отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 16 бросков из 19. Никита Кучеров и Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Старз». Второй матч команды проведут 22 сентября.

источник: NHL (НХЛ)
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