Форвард «Далласа»: Худобин делает нужные сэйвы в нужные моменты

Нападающий «Далласа» Блэйк Комо отметил игру российского вратаря команды Антона Худобина в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

«Худобин был скалой на протяжении всего плей-офф, и сегодняшний матч не стал исключением. Он делает нужные сэйвы в нужные моменты. Мы в нем уверены. Он здорово играет и нам нужно, чтобы он продолжал это делать» - цитирует форварда сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Даллас» обыграл «Тампу» со счетом 4:1.

В составе победителей нападающий Александр Радулов набрал одно очко за результативную передачу. Худобин отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 16 бросков из 19. Никита Кучеров и Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.