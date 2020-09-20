Джейми Олексяк: Худобин получал удовольствие от матча с «Тампой»

Защитник «Далласа» Джейми Олексяк считает, что голкипер «Старз» Антон Худобин получал удовольствие от первого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

«То, что сделал для нас сегодня Худобин — не передать словами. Было видно, как Антон получает удовольствие от матча. А вообще, игра Добби говорит сама за себя», — цитирует Олексяка официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Даллас» обыграл «Тампу» со счетом 4:1.

В составе победителей нападающий Александр Радулов набрал одно очко за результативную передачу. Худобин отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 16 бросков из 19. Никита Кучеров и Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.