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20 сентября 08:27
автор: Юрий Нечаев

Джейми Олексяк: Худобин получал удовольствие от матча с «Тампой»

В Эдмонтоне стартовала финальная серия Кубка Стэнли.

Защитник «Далласа» Джейми Олексяк считает, что голкипер «Старз» Антон Худобин получал удовольствие от первого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

«То, что сделал для нас сегодня Худобин — не передать словами. Было видно, как Антон получает удовольствие от матча. А вообще, игра Добби говорит сама за себя», — цитирует Олексяка официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Даллас» обыграл «Тампу» со счетом 4:1.

В составе победителей нападающий Александр Радулов набрал одно очко за результативную передачу. Худобин отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 16 бросков из 19. Никита Кучеров и Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Старз». Второй матч команды проведут 22 сентября.

источник: NHL (НХЛ)
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