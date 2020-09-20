Рик Боунесс: В Худобине есть дух соперничества, поэтому он так эффективен

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс прокомментировал игру российского вратаря Антона Худобина в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

«Худобин делает все, что в его силах, чтобы остановить каждый бросок. Сегодня мы увидели страсть в его игре, что Антон хочет побеждать, и он просто отражает броски, один за другим. Он здорово играет позиционно, отлично видит площадку. Но самое важное, что в Худобине есть дух соперничества. И поэтому он так эффективен», - цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Даллас» обыграл «Тампу» со счетом 4:1.

Худобин отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Нападающий Александр Радулов набрал одно очко за результативную передачу.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Старз». Второй матч команды проведут 22 сентября.