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20 сентября 10:34
автор: Юрий Нечаев

Джон Купер: 40 минут «Тампа» просто наблюдала, как играет «Даллас»

В Эдмонтоне стартовала финальная серия Кубка Стэнли.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился эмоциями после поражения от «Далласа» в первом матче серии финала Кубка Стэнли.

«Не уверен, что Худобину даже требовался душ после первых двух периодов. Можно сделать скидку на то, что это был первый матч. В третьем периоде мы нашли свою игру, заставили соперника обороняться. Где это было в первом и во втором периодах? Почему 40 минут мы просто наблюдали, как играет «Даллас»?» — цитирует Купера сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Даллас» обыграл «Тампу» со счетом 4:1.

В составе победителей нападающий Александр Радулов набрал одно очко за результативную передачу. Антон Худобин отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Старз». Второй матч команды проведут 22 сентября.

источник: NHL (НХЛ)
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