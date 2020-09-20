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20 сентября 11:07
автор: Юрий Нечаев

Голкипер «Куньлуня» Шикин признан лучшим игроком субботы в КХЛ

В матче с уфимским клубом «Салават Юлаев» вратарь отразил 96,3% бросков по своим воротам.

Голкипер «Куньлуня» Дмитрий Шикин признан лучшим игроком субботы в КХЛ.

Вчера китайский клуб в серии буллитов уступил «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3 Б. Шикин в этом матче отразил 52 из 54 бросков по своим воротам, что позволило ему в опросе болельщиков набрать 47% голосов.

«Куньлунь» по-прежнему замыкает турнирную таблицу Восточной конференции с одним набранным очком после семи игр.

источник: КХЛ
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