Голкипер «Куньлуня» Шикин признан лучшим игроком субботы в КХЛ

Голкипер «Куньлуня» Дмитрий Шикин признан лучшим игроком субботы в КХЛ.

Вчера китайский клуб в серии буллитов уступил «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3 Б. Шикин в этом матче отразил 52 из 54 бросков по своим воротам, что позволило ему в опросе болельщиков набрать 47% голосов.

Сделав рекордные для себя 52 сэйва и набрав 47% голосов болельщиков в ВК, вратарь «Куньлуня» Дмитрий Шикин был признан игроком дня в КХЛ! pic.twitter.com/oygiNrAktk — КХЛ (@khl) September 20, 2020

«Куньлунь» по-прежнему замыкает турнирную таблицу Восточной конференции с одним набранным очком после семи игр.