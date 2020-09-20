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20 сентября 11:26
автор: Юрий Нечаев

Нападающий «Тампы»: Худобин - прекрасный вратарь, но мы недостаточно усложнили ему жизнь

В Эдмонтоне стартовала финальная серия Кубка Стэнли.

Нападающий «Тампы» Тайлер Джонсон прокомментировал игру вратаря «Далласа» Антона Худобина в первом матче финала Кубка Стэнли.

«Он прекрасный вратарь. Когда у него включен тумблер, его очень сложно пробить. Достаточно ли мы сделали, чтобы усложнить ему жизнь? Определенно, нет, раз мы в итоге проиграли. Даже в третьем периоде он видел большинство бросков, которые мы наносили по его воротам», — цитирует Джонсона официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Даллас» обыграл «Тампу» со счетом 4:1.

Худобин отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Старз». Второй матч команды проведут 22 сентября.

источник: NHL (НХЛ)
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Нападающий «Тампы»: Худобин - прекрасный вратарь, но мы недостаточно усложнили ему жизнь
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