«Автомобилист» вырвал победу у «Авангарда» в матче КХЛ

Хоккеисты «Авангарда» уступили в гостях игрокам «Автомобилиста» в гостевом матче КХЛ.

Судьбу поединка команды разыграли в овертайме, где сильнее оказались хозяева – 4:3.

В их составе по шайбе забросили Михаил Мамкин, Чарльз Дженовей, а также Станислав Бочаров и Алексей Макеев. У команды из Омска дубль сделал Корбан Найт. Еще одну шайбу забросил Алексей Емелин.

Следующий матч «Авангард» проведет с «Ак Барсом», а «Автомобилист» встретится с «Витязем». Обе игры пройдут 22 сентября.

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