ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
20 сентября 17:44
автор: Артур Гичунцев

«Автомобилист» вырвал победу у «Авангарда» в матче КХЛ

Встреча прошла в Екатеринбурге.

Хоккеисты «Авангарда» уступили в гостях игрокам «Автомобилиста» в гостевом матче КХЛ.

Судьбу поединка команды разыграли в овертайме, где сильнее оказались хозяева – 4:3.

В их составе по шайбе забросили Михаил Мамкин, Чарльз Дженовей, а также Станислав Бочаров и Алексей Макеев. У команды из Омска дубль сделал Корбан Найт. Еще одну шайбу забросил Алексей Емелин.

Следующий матч «Авангард» проведет с «Ак Барсом», а «Автомобилист» встретится с «Витязем». Обе игры пройдут 22 сентября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» – «Авангард» – 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)

Голы: Найт (бол); 21:18 – 0:1. Мамкин (Плэтт); 32:12 – 1:1. Дженовей (Куликов); 42:11 – 2:1. Найт (Хохлачев, бол); 47:45 – 2:2. Емелин (Семенов); 51:25 – 2:3. Бочаров (Трямкин); 57:03 – 3:3. Макеев (Дацюк, Дженовей); 62:27 – 4:3

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Ротор» не сыграет в Ростове-на-ДонуРасписание футбольного уик-энда. На что обратить внимание в 8-м туре РПЛСамые неожиданные камбэки в фигурном катанииТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин"Любовница" Харламова показала всем свои прелестиБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
«Автомобилист» вырвал победу у «Авангарда» в матче КХЛ
Встреча прошла в Екатеринбурге.
20.09.2020 17:44
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Экономика футбола ковидной эпохи: 45 миллиардов потерь
По итогам года клубный футбол потеряет 14 миллиардов долларов.
Нападающий «Тампы»: Худобин – прекрасный вратарь, но мы недостаточно усложнили ему жизнь
В Эдмонтоне стартовала финальная серия Кубка Стэнли.
20.09.2020 11:26
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Голкипер «Куньлуня» Шикин признан лучшим игроком субботы в КХЛ
В матче с уфимским клубом «Салават Юлаев» вратарь отразил 96,3% бросков по своим воротам.
20.09.2020 11:07
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Джон Купер: 40 минут «Тампа» просто наблюдала, как играет «Даллас»
В Эдмонтоне стартовала финальная серия Кубка Стэнли.
20.09.2020 10:34
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Рик Боунесс: В Худобине есть дух соперничества, поэтому он так эффективен
«Даллас» с победы начал финальную серию Кубка Стэнли.
20.09.2020 08:42
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Джейми Олексяк: Худобин получал удовольствие от матча с «Тампой»
В Эдмонтоне стартовала финальная серия Кубка Стэнли.
20.09.2020 08:27
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Форвард «Далласа»: Худобин делает нужные сэйвы в нужные моменты
В Эдмонтоне стартовала финальная серия Кубка Стэнли.
20.09.2020 07:15
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Худобин – после победы над «Тампой»: Я думал только о том, чтобы останавливать шайбы
В Эдмонтоне стартовала финальная серия Кубка Стэнли.
20.09.2020 07:01
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли, Худобин признан лучшим игроком встречи
Серия проходит в Эдмонтоне.
20.09.2020 06:27
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Старт нового сезона НХЛ может быть перенесен на январь
Ранее руководители лиги заявляли, что регулярный чемпионат ориентировочно начнется в декабре.
20.09.2020 01:59
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика