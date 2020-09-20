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20 сентября 19:21

«Ак Барса» на своем льду взял верх над «Сочи», одержав пятую победу кряду

Хоккеисты «Ак Барса» переиграли «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.

В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Виктор Тихонов (18-я и 22-я минуты), Станислав Галиев (34), Роман Рукавишников (53) и Джастин Азеведу (60, п.в.). У сочинской команды точными бросками отличились Герман Рубцов (34), Станислав Галиев (34) и Мальте Стремвалль (39).

После этой игры «Ак Барс» набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сочи» с тремя очками расположился на последней строчке Западной конференции.

источник: «Советский спорт»
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«Ак Барса» на своем льду взял верх над «Сочи», одержав пятую победу кряду
Хоккеисты «Ак Барса» переиграли «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.
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