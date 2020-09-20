Московское «Динамо» на своем льду всухую разгромило «Спартак» (видео)

В составе бело-голубых заброшенными шайбами отметились Дмитрий Яшкин (14-я минута), Владимир Брюквин (15, 52), Михал Чайковски (30) и Оскар Линдберг (34).

Отметим, что голкипер «Динамо» Иван Бочаров отразил 19 бросков и записал на с вой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой игры «Динамо», набрав восемь очков поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак», имея в активе пять очков, расположился на седьмом месте.

В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет против «Сочи», а «Спартак» дома встретится с «Амуром».