Владимир Крикунов: «Спартак» - принципиальный соперник, не могли проиграть им второй матч

- Понятно, что соперник принципиальный. Мы готовились к этой игре, но начали не очень - получили два удаления. Хорошо, что сумели не пропустить, и это нам помогло. Потом уже забили один гол, второй - и стало полегче. Ребята все молодцы. Отработали. Плюс мы проиграли первую игру дома «Спартаку», поэтому, наверное, не могли проигрывать и вторую, - цитирует Крикунова пресс-служба красно-белых.

Добавим, что «Динамо» одержало победу над «Спартаком» со счетом 5:0 и, набрав восемь очков поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче бело-голубые на выезде сыграют против «Сочи».