КХЛ подтвердила перенос матча между рижским «Динамо» и «Торпедо»

«Руководство «Торпедо» уведомило КХЛ о том, что у нескольких игроков и сотрудников клуба наблюдаются симптомы ОРВИ. Результаты тестирования на коронавирус подтвердили четырех человек», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте лиги.

Как отмечает пресс-служба КХЛ, в связи с тем, что у «Торпедо» будет недостаточно времени для подачи всех необходимых документов для пересечения границы игроками молодежной команды, было принято решение о переносе матча, который должен был состояться 22 сентября.

Ранее стало известно, что у пяти представителей рижского «Динамо» подтвержден диагноз на коронавирус.