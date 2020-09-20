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20 сентября 22:28

КХЛ подтвердила перенос матча между рижским «Динамо» и «Торпедо»

Континентальная хоккейная лига прокомментировала перенос встречи между рижским «Динамо» и нижегородским «Торпедо».

«Руководство «Торпедо» уведомило КХЛ о том, что у нескольких игроков и сотрудников клуба наблюдаются симптомы ОРВИ. Результаты тестирования на коронавирус подтвердили четырех человек», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте лиги.

Как отмечает пресс-служба КХЛ, в связи с тем, что у «Торпедо» будет недостаточно времени для подачи всех необходимых документов для пересечения границы игроками молодежной команды, было принято решение о переносе матча, который должен был состояться 22 сентября.

Ранее стало известно, что у пяти представителей рижского «Динамо» подтвержден диагноз на коронавирус.

источник: КХЛ
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автор: Артур Гичунцев
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