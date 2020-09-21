Вратарь «Трактора» Вилл: КХЛ – лучшая лига в Европе, здесь высокие скорости и мастеровитые игроки

Вратарь «Трактора» Роман Вилл после победы своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (5:0) назвал Континентальную хоккейную лигу лучшей в Европе.

«Отличная игра для всей команды, – цитирует Вилла официальный сайт «Трактора». – Ребята провели отличный матч – очень сильно мне помогали и забили голы, которые помогли выиграть встречу. Это большая победа для «Трактора».

КХЛ – лучшая лига в Европе, здесь высокие скорости и мастеровитые игроки. Мне остается только продолжать работать. Тренер вратарей Симо Вехвиляйнен очень сильно мне помогает, как и партнеры по команде.

Я просто рад, что мы сегодня выиграли. «Сухарь» это или нет – для меня неважно. Хоккей – командный вид спорта. 5:4 или 1:0 – это все победы. «Трактор» хорошо играет и каждому из нас надо продолжать усердно работать, чтобы побеждать».

28-летний вратарь сборной Чехии перешел в челябинский клуб из шведского «Регле» накануне нынешнего сезона.